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Путин провел встречу с сыном Рамзана Кадырова

Президент России Владимир Путин провел неформальную встречу с 17-летним сыном главы Чечни Адамом Кадыровым, который занимает должности секретаря Совбеза республики и начальника отдела обеспечения безопасности своего отца.

Президент России Владимир Путин провел неформальную встречу с 17-летним сыном главы Чечни Адамом Кадыровым, который занимает должности секретаря Совбеза республики и начальника отдела обеспечения безопасности своего отца. Об этом сообщил в телеграм-канале министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

По словам Дудаева, встреча была наполнена теплотой и искренностью. При этом российский лидер лично поздравил Адама Кадырова с предстоящей свадьбой и пожелал ему семейного счастья. Кроме этого президент России пожелал Адаму Кадырову дальнейших успехов в служении Чеченской Республике и России.

Напомним, что Адаму Кадырову ранее также было присвоено звание Героя Чеченской Республики, он награжден высшей региональной наградой — орденом Кадырова, высшим орденом парламента Чечни «Честь Отечества» и другими наградами.

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