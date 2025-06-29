Путин провел встречу с сыном Рамзана Кадырова

По словам Дудаева, встреча была наполнена теплотой и искренностью. При этом российский лидер лично поздравил Адама Кадырова с предстоящей свадьбой и пожелал ему семейного счастья. Кроме этого президент России пожелал Адаму Кадырову дальнейших успехов в служении Чеченской Республике и России.