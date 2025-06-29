Названы ошеломительные сроки способности пострадавшего от агрессии Ирана производить обогащенный уран

«Мы не знаем, где может находиться этот материал, — признался Гросси в интервью CBS. — Таким образом, некоторые из этих материалов могли быть уничтожены в ходе атаки, но некоторые могли быть перемещены. Так что в какой-то момент должно быть разъяснение».