Названы ошеломительные сроки способности пострадавшего от агрессии Ирана производить обогащенный уран

По словам главы МАГАТЭ, Иран, вероятно, сможет производить обогащенный уран «в течение нескольких месяцев». Рафаэль Гросси предполагает, что часть иранских запасов обогащенного урана могла быть перемещена до нападения США на ядерные объекты республики.
Глава наблюдательного органа ООН по ядерной программе Рафаэль Гросси заявил, что Иран, вероятно, сможет начать производство обогащенного урана «в течение нескольких месяцев», несмотря на ущерб, нанесенный нескольким ядерным объектам в результате атак США и Израиля, сообщает CBS News в субботу.
Как напоминает The Guardian, 13 июня Израиль начал кампанию бомбардировок иранских ядерных и военных объектов, заявив, что это было направлено на то, чтобы удержать Иран от разработки ядерного оружия, что Исламская республика последовательно отрицает.
Впоследствии США подвергли бомбардировке три ключевых объекта, используемых для ядерной программы Тегерана.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что масштабы ущерба, нанесенного ядерным объектам, «серьезны», но подробности неизвестны. Дональд Трамп настаивает же на том, что ядерная программа Ирана была отброшена «на десятилетия назад».
Но Рафаэль Гросси, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сказал, что «кое-что все еще остается в силе».
«Вы знаете, они могут получить, я бы сказал, в течение нескольких месяцев несколько каскадов центрифуг, которые будут вращаться и производить обогащенный уран, или даже меньше», — сказал Гросси в пятницу.
Другой ключевой вопрос заключается в том, смог ли Иран перед нападениями переместить часть или все свои запасы высокообогащенного урана весом, по оценкам, в 408,6 кг.
Уран, о котором идет речь, обогащен до 60% — это выше уровня, необходимого для гражданского использования, но все еще ниже оружейного. Этого материала, при дальнейшей переработке, теоретически может хватить для производства более девяти ядерных бомб, отмечает The Guardian.
«Мы не знаем, где может находиться этот материал, — признался Гросси в интервью CBS. — Таким образом, некоторые из этих материалов могли быть уничтожены в ходе атаки, но некоторые могли быть перемещены. Так что в какой-то момент должно быть разъяснение».
На данный момент иранские законодатели проголосовали за приостановление сотрудничества с МАГАТЭ, и Тегеран отклонил просьбу Гросси о посещении поврежденных объектов, особенно Фордо, основного объекта по обогащению урана.
«Мы должны быть в состоянии установить, подтвердить, что там находится, и где это находится, и что произошло», — сказал Гросси.
В отдельном интервью программе Fox News Трамп сказал, что, по его мнению, иранские ядерные запасы не были перемещены.
«Это очень трудно сделать, к тому же мы не предупредили об этом заранее», — сказал президент США, согласно выдержкам из интервью. «Они ничего не предприняли».
Госсекретарь США Марко Рубио в субботу подчеркнул поддержку Вашингтоном «критически важных усилий МАГАТЭ по проверке и мониторингу в Иране», поблагодарив Гросси и его агентство за их «преданность делу и профессионализм».