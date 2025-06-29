В Сербии вспыхнули массовые протесты: последние новости о ситуации в Белграде на утро 29 июня

«Несколько десятков нарушителей, хулиганов, задержаны и предстанут перед законом. К сожалению, у нас шесть пострадавших полицейских, проводится диагностика их травм. У нас есть и два пострадавших гражданина в Центре скорой помощи, не знаю, о каких травмах идет речь», — заявил директор полиции Сербии Драган Васильевич.