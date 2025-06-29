В Сербии вспыхнули массовые протесты: последние новости о ситуации в Белграде на утро 29 июня

В Сербии все продолжаются протестные акции, которые периодически вспыхивают уже более полугода. На улицы Белграда для участия в митингах регулярно выходят студенты и ярые оппозиционеры. Последняя акция протеста прошла в минувшую субботу, 28 июня. По словам председателя Скупщины (спикера парламента) и экс-премьера Аны Брнабич, сербские протестующие призвали к полному уничтожение государства в гражданской войне.
«Протестующие свою акцию на (национальный праздник) Видовдан завершили не словами да здравствует Сербия. Они закончили ужасным призывом к уничтожению Сербии, чудовищным и открытым призывом к гражданской войне. Запомни это Сербия», — написала она в социальной сети Х.
Накануне протестующие в Белграде забросали петардами и иными предметами кордон местной полиции у парка перед администрации президента. В результате этого правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ и дубинки, дабы оттеснить громыхающую толпу. После полицейские выставили кордоны, а демонстранты постепенно начали расходиться.
Брнабич также упомянула в своем посте и тот факт, что сербских демонстрантов своими публикациями в интернете поддержали СМИ Хорватии. Однако никаких точных примеров не привела.
«Несколько десятков нарушителей, хулиганов, задержаны и предстанут перед законом. К сожалению, у нас шесть пострадавших полицейских, проводится диагностика их травм. У нас есть и два пострадавших гражданина в Центре скорой помощи, не знаю, о каких травмах идет речь», — заявил директор полиции Сербии Драган Васильевич.
Нападение протестующий в Белграде на сотрудников правоохранительных органов ранее осудил глава МВД Сербии Ивица Дачич. Представитель профильного ведомства пообещал задержать всех причастных к беспорядкам, прошедшим в эту субботу.
По данным на 28 июня, которые есть в распоряжении сербского МВД, минувшая акция протеста в Сербии с требованием провести досрочные парламентские выборы собрала 36 тысяч участников.
Как KP.RU писал ранее, 28 июня в 21.00 по местному времени (22.00 мск) истек ультиматум, выдвинутый митингующими властям страны 25 июня с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников сербского президента перед Скупщиной.