Карелин: атлетам Беларуси и РФ нужно делать упор на совместную подготовку

Он обратил внимание на то, что между РФ и Беларусью в единоборствах проходит хороший обмен спортсменами во всех возрастных категориях. Также Карелин уточнил, что у федераций борьбы двух стран хороший, плотный график.
У нас богатый график, он включает товарищеские встреч, совместные сборы и турниры. Упор белорусам и россиянам нужно делать на совместную подготовку и соревнования.
Санкции в спорте
Для большинства профессиональных спортсменов из Беларуси и РФ путь на мировые старты закрыли в марте 2022 года. Главной причиной МОК и международные федерации назвали ситуацию на Украине.
Спустя год после введения санкций, в марте 2023-го, исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к состязаниям российских и белорусских атлетов, но в нейтральном статусе и только тех, кто не поддерживает спецоперацию.
После этого ряд федераций смягчили ограничения. Например, белорусские дзюдоисты недавно получили право выступать на международных турнирах под своим флагом. Вместе с тем, некоторые федерации сохраняют санкции.