Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Карелин: атлетам Беларуси и РФ нужно делать упор на совместную подготовку

МИНСК, 29 июн — Sputnik. Белорусским и российским спортсменам нужно делать упор на совместную подготовку, заявил Sputnik член Комитета Совета Федерации России по международным делам, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин.

Источник: Sputnik.by

Он обратил внимание на то, что между РФ и Беларусью в единоборствах проходит хороший обмен спортсменами во всех возрастных категориях. Также Карелин уточнил, что у федераций борьбы двух стран хороший, плотный график.

У нас богатый график, он включает товарищеские встреч, совместные сборы и турниры. Упор белорусам и россиянам нужно делать на совместную подготовку и соревнования.

сказал легендарный борец

Санкции в спорте

Для большинства профессиональных спортсменов из Беларуси и РФ путь на мировые старты закрыли в марте 2022 года. Главной причиной МОК и международные федерации назвали ситуацию на Украине.

Спустя год после введения санкций, в марте 2023-го, исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к состязаниям российских и белорусских атлетов, но в нейтральном статусе и только тех, кто не поддерживает спецоперацию.

После этого ряд федераций смягчили ограничения. Например, белорусские дзюдоисты недавно получили право выступать на международных турнирах под своим флагом. Вместе с тем, некоторые федерации сохраняют санкции.