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Уходящий с поста президент Польши Дуда призвал Киев терпеть Навроцкого

Польский лидер Дуда отметил, что для президента ситуация выглядит иначе, чем для кандидата в период выборов.

Источник: Аргументы и факты

Действующий президент Польши Анджей Дуда, который вскоре покинет свой пост, посоветовал украинским властям набраться терпения в общении с избранным польским лидером Каролем Навроцким.

«Пожалуйста, будьте терпеливы», — сказал политик во время пресс-конференции, проводимой совместно с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

По словам Дуды, для президента ситуация выглядит иначе, чем для кандидата в период выборов.

Напомним, в начале июня Кароль Навроцкий, представляющий партию «Право и справедливость», победил на президентских выборах в Польше. Также стало известно, что избранный польский президент может стать серьёзным препятствием на пути Украины в НАТО.

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