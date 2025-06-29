Действующий президент Польши Анджей Дуда, который вскоре покинет свой пост, посоветовал украинским властям набраться терпения в общении с избранным польским лидером Каролем Навроцким.
«Пожалуйста, будьте терпеливы», — сказал политик во время пресс-конференции, проводимой совместно с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
По словам Дуды, для президента ситуация выглядит иначе, чем для кандидата в период выборов.
Напомним, в начале июня Кароль Навроцкий, представляющий партию «Право и справедливость», победил на президентских выборах в Польше. Также стало известно, что избранный польский президент может стать серьёзным препятствием на пути Украины в НАТО.