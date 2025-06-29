Путин назвал главный приоритет России в развитии кораблестроения

Ранее в рамках совещания по развитию военно-морского флота (ВМФ) Путин сообщил, что российские корабли должны быть способны выполнять полный спектр поставленных перед ними задач. В связи с этим следует развивать морскую авиацию, подводные и надводные группировки кораблей и другое. Отмечается, что на развитие всего арсенала ВМФ на ближайшие 10 лет предусмотрено 8,4 трлн рублей.