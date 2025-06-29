Путин назвал главный приоритет России в развитии кораблестроения

Путин заявил, что развитие кораблестроения в РФ нужно для круглогодичной навигации по Северному морскому пути.
Одним из ключевых направлений развития кораблестроения в России является увеличение числа универсальных атомных ледоколов и судов ледового класса. Это необходимо для обеспечения круглогодичного судоходства по Трансарктическому транспортному коридору и Северному морскому пути, сообщил президент РФ Владимир Путин.
«Особый приоритет — наращивание группировки универсальных атомных ледоколов, судов ледового класса», — заявил Путин в ходе поздравления работников и ветеранов кораблестроения с профессиональным праздником. Обращение российского лидера опубликовано на сайте Кремля.
Сейчас судостроительная отрасль в стране сталкивается с масштабными вызовами — модернизация существующих и создание новых производственных мощностей, внедрение передовых конкурентоспособных технологий, расширение международного сотрудничества подготовка специалистов. По словам Владимира Путина, эффективное решение этих задач имеет ключевое значение для укрепления безопасности морских границ России и гармоничного развития военно-морского и гражданского флота. Ожидается, что значительный вклад в реализацию этих целей внесут Объединенная судостроительная корпорация и другие отечественные предприятия.
Ранее в рамках совещания по развитию военно-морского флота (ВМФ) Путин сообщил, что российские корабли должны быть способны выполнять полный спектр поставленных перед ними задач. В связи с этим следует развивать морскую авиацию, подводные и надводные группировки кораблей и другое. Отмечается, что на развитие всего арсенала ВМФ на ближайшие 10 лет предусмотрено 8,4 трлн рублей.