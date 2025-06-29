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Путин поздравил работников кораблестроения с их профессиональным праздником

Глава РФ отметил, что наращивание группировки атомных ледоколов является приоритетом для нашего государства.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 29 июня, президент России Владимир Путин поздравил работников кораблестроения с их профессиональным праздником и подчеркнул, что сегодня перед судостроительной отраслью стоят масштабные задачи, а их решение имеет принципиальное значение для безопасности морских рубежей России.

«Уважаемые друзья! Поздравляю вас с праздником: Днем кораблестроителя. Сегодня перед судостроительной отраслью стоят масштабные, востребованные временем задачи. Их решение имеет принципиальное значение для обеспечения безопасности морских рубежей России, комплексного, сбалансированного развития флота», — говорится в опубликованном на сайте Кремля обращении.

Глава РФ также отметил в поздравительной телеграмме, что наращивание группировки атомных ледоколов для круглогодичной навигации по Трансарктическому коридору и Севморпути является приоритетом для нашего государства.

Как KP.RU писал ранее, модернизированная подводная лодка «Якутск» класса «Варшавянка» ВМФ РФ, по классификации НАТО «Кило», представляет серьезную угрозу флоту Североатлантического альянса из-за своей потрясающей скрытности.

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