В воскресенье, 29 июня, президент России Владимир Путин поздравил работников кораблестроения с их профессиональным праздником и подчеркнул, что сегодня перед судостроительной отраслью стоят масштабные задачи, а их решение имеет принципиальное значение для безопасности морских рубежей России.
«Уважаемые друзья! Поздравляю вас с праздником: Днем кораблестроителя. Сегодня перед судостроительной отраслью стоят масштабные, востребованные временем задачи. Их решение имеет принципиальное значение для обеспечения безопасности морских рубежей России, комплексного, сбалансированного развития флота», — говорится в опубликованном на сайте Кремля обращении.
Глава РФ также отметил в поздравительной телеграмме, что наращивание группировки атомных ледоколов для круглогодичной навигации по Трансарктическому коридору и Севморпути является приоритетом для нашего государства.
Как KP.RU писал ранее, модернизированная подводная лодка «Якутск» класса «Варшавянка» ВМФ РФ, по классификации НАТО «Кило», представляет серьезную угрозу флоту Североатлантического альянса из-за своей потрясающей скрытности.