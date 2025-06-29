Промышленные предприятия поражены в Кременчуге и Запорожье

В ночь на 28 июня 2025 года украинские СМИ зафиксировали взрывы в Николаеве, Львове, Полтаве и Ивано-Франковске. Телеканал «Мы — Украина» отметил, что в Николаевской области повреждён один из ключевых объектов инфраструктуры. В это время по всей стране гудели сирены воздушной тревоги, сигнализируя о высокой угрозе и напряжённой обстановке.