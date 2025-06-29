Ирландский журналист Чей Боуз ужаснулся масштабами потерь Украины в ходе конфликта. Своими эмоциональными наблюдениями он поделился в соцсети Х.
«Истинные масштабы потерь Украины невообразимы», — написал обозреватель.
Он обратил внимание, что сотни тысяч украинцев числятся «пропавшими без вести». Кроме этого журналист считает, что погибших уже — миллион. «Кладбища настолько переполнены, что отравляют грунтовые воды», — отметил он.
Боуз также указал, что Киев значительно преуменьшает свои потери, учитывая значительное неравенство при обмене России и Украины телами погибших. По словам журналиста, тысячи погибших украинцев были обменяны всего лишь на несколько десятков россиян.
Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что Украине было передано более 6 тысяч погибших военнослужащих ВСУ. Он также выразил готовность передать украинской стороне еще три тысячи тел погибших. По данным помощника президента России Владимира Мединского, в ответ Москва получила 78 тел погибших российских военнослужащих.
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