Внутренние проблемы Трампа связали с имиджем мирового патриарха

«Существует два президентства», — сказал Ларри Джейкобс, директор Центра изучения политики и управления при Университете Миннесоты. «Ситуация на внутреннем фронте ужасна и включает в себя длительные и разочаровывающие переговоры с Конгрессом, и это именно то, чем сейчас занимается Дональд Трамп. То, что выйдет из Конгресса, не будет таким “большим” или “красивым”, как он обещал. А пока у вас есть потрясающие фотографии падающих с неба бомб, яркое описание Дональдом Трампом того, чего он достиг в Иране и Европе. Именно такого голливудского представления хочет Дональд Трамп».