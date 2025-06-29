Внутренние проблемы Трампа связали с имиджем мирового патриарха

Внутренние проблемы заставляют Трампа спешить создать имидж мирового патриарха. Мучительный прогресс с президентским законопроектом о налогах и расходах, вероятно, преподнесет его сторонникам большой и неприятный сюрприз — неудивительно, что глава Белого дома так стремился переключить внимание на Иран и НАТО.
Союзники президента США по сбору средств поспешили продать футболки с его изображением стоимостью 35 долларов после того, как генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал критику Трампа в адрес Израиля и Ирана из-за нарушений режима прекращения огня, пошутив: «И тогда папочке приходится иногда использовать крепкие выражения, чтобы заставить (их) остановить».
Тем не менее, пишет The Guardian, несмотря на то, что Трамп стремится создать имидж мирового патриарха, есть признаки проблем на внутреннем фронте. Его результаты в опросах снижаются. Миллионы людей вышли на улицы в знак протеста против него. Критики говорят, что президент, который утверждает, что ставит Америку на первое место, на самом деле ставит Америку на последнее.
Трамп — не первый президент, который считает сферу внешней политики, где в качестве главнокомандующего он недавно отдал приказ о нанесении ударов по ядерным объектам в Иране, менее ограничительной, чем внутренняя сфера, где неугомонный Конгресс, надежная судебная система и скептически настроенные СМИ являются постоянными раздражителями, отмечает The Guardian. Но редко когда разрыв между символическим позерством за границей и грязным политиканством дома был столь заметен.
«Существует два президентства», — сказал Ларри Джейкобс, директор Центра изучения политики и управления при Университете Миннесоты. «Ситуация на внутреннем фронте ужасна и включает в себя длительные и разочаровывающие переговоры с Конгрессом, и это именно то, чем сейчас занимается Дональд Трамп. То, что выйдет из Конгресса, не будет таким “большим” или “красивым”, как он обещал. А пока у вас есть потрясающие фотографии падающих с неба бомб, яркое описание Дональдом Трампом того, чего он достиг в Иране и Европе. Именно такого голливудского представления хочет Дональд Трамп».
В прошлую субботу президент США ошеломил мир, объявив на своей социальной платформе Truth, что он отдал приказ более чем 125 самолетам и 75 видам оружия, включая 14 бомб для уничтожения бункеров, поразить три цели в Иране, чтобы не допустить получения этой страной ядерного оружия.
Затем он выступил в Белом доме с речью, составленной таким образом, чтобы создать имидж силы, в которой заявил: «Сегодня вечером я могу сообщить миру, что удары были впечатляющим военным успехом. Ключевые объекты Ирана по обогащению урана были полностью уничтожены».
Впоследствии эта версия была поставлена под сомнение просочившимся разведывательным отчетом, в котором говорилось, что операция отбросила ядерную программу Ирана всего на несколько месяцев назад. Тем не менее, Трамп снова взял на себя роль миротворца, снова используя социальную сеть Truth, чтобы объявить о прекращении огня между Ираном и Израилем, что побудило республиканцев заявить, что он должен получить Нобелевскую премию мира.
Поток речей Трампа, его общение с журналистами и посты в социальных сетях о Ближнем Востоке некоторые сравнивали с ежедневной мыльной оперой, которая привлекает внимание американцев и отвлекает их от его одного большого красивого законопроекта — бюджетного плана, который угрожает сократить систему социальной защиты, от которой зависят многие из его собственных сторонников.
Джейкобс отмечает: «Это классический обман. Он похож на карнавального зазывалу, который размахивает руками, чтобы привлечь внимание зрителей, даже когда скрывает роль для следующего трюка. То, что выходит из-под контроля Конгресса, безусловно, нанесет ущерб многим его избирателям. Политики любят заметать следы, но здесь следы не заметешь. Известно, что будут сокращены такие широко используемые популярные программы, как “Здравоохранение по программе Medicaid”, и не будет никаких сомнений в том, кто несет за это ответственность. Это прослеживаемые, весьма заметные последствия действий Дональда Трампа».
Сейчас, на шестом месяце своего второго президентства, медовый месяц Трампа в стране подходит к концу. Опрос 1006 потенциальных избирателей по всей стране, проведенный компанией John Zogby Strategies 24 и 25 июня, показал, что рейтинг одобрения президента снизился на три пункта до 45%. Около 49% избирателей одобряют его решение вопросов иммиграции, в то время как 47% не одобряют, но в отношении экономики 43% одобряют, а 54% не одобряют.
На вопрос, ожидают ли они, что президентство Трампа улучшит их финансовое положение или ухудшит его, 40% ответили, что улучшит, а 50% — что ухудшит. Зогби прокомментировал: «Внутри страны много беспокойства, в первую очередь из-за экономики. Люди в замешательстве и неуверенности. Цифры падают».
Потребительское доверие неожиданно ухудшилось в июне, что является признаком экономической неопределенности из-за резкого повышения тарифов Трампом. Беспокойство охватило весь политический спектр, причем наиболее резкое снижение было среди республиканцев. А доля потребителей, считающих, что рабочих мест в стране много, оказалась наименьшей с марта 2021 года.
Элизабет Уоррен, сенатор-демократ, в своем выступлении на этой неделе заявила, что Трамп нарушил свое обещание снизить расходы «с первого дня». Она сказала: «Американским семьям не нужна еще одна война — им нужны хорошие рабочие места и более низкие цены, и это то, на чем мы должны сосредоточиться».
Уоррен перечислила 10 способов, с помощью которых закон «Об одном большом прекрасном законопроекте» повысит расходы семей — от арендной платы до продуктов питания и цен на отпускаемые по рецепту лекарства, и предупредила, что он лишит медицинской помощи более 16 миллионов человек. Республиканцы в Палате представителей и Сенате продолжают спорить по поводу содержания законопроекта, поскольку приближается крайний срок принятия — 4 июля.
Нира Танден, бывший советник президента Джо Байдена по внутренней политике, заявила аудитории в четверг: «Этот закон — величайший закон о “Робин Гуде наоборот”, который я когда-либо видела в своей жизни. Это сокращение расходов на здравоохранение для представителей рабочего класса и использование этих долларов для финансирования снижения налогов для самых богатых американцев».
Между тем, недовольство по поводу фирменного вопроса Трампа об иммиграции нарастает даже среди некоторых его собственных избирателей. Видеозаписи, на которых люди похищаются с улиц или избиваются сотрудниками иммиграционной и таможенной службы (Ice), вызвали всеобщее возмущение.
Были также случаи, подобные тому, что произошло с Мин Ли Хуэй, популярной сотрудницей ресторана в сельской местности штата Миссури, которая была арестована и отправлена в тюрьму в ожидании депортации. Ее подруга Ванесса Коварт рассказала New York Times: «Я голосовала за Дональда Трампа, как и практически все здесь присутствующие. Но никто не голосовал за депортацию мам. У всех нас было впечатление, что мы просто избавляемся от банд, от людей, которые приезжали сюда толпами.».
Тем временем агрессивные рейды на рабочих местах наносят ущерб отелям, ресторанам, фермам, строительным фирмам и компаниям, производящим мясную продукцию, в том числе в консервативных штатах, пишет The Guardian. Недавно тревога дошла до Трампа, который признал, что некоторые иммигранты без документов на самом деле были «очень хорошими работниками со стажем», и приказал временно приостановить работу, но затем уступил сторонникам жесткой линии в своей администрации.
Венди Шиллер, профессор политологии Университета Брауна в Провиденсе, штат Род-Айленд, отмечает: «В ресторане, если вы теряете своих поваров, вы не можете обслуживать людей и теряете деньги. Если вы работаете на фабрике, где на людей обрушился лед, вам приходится выполнять больше работы. Это увеличивает нагрузку на тех же людей, которые, возможно, голосовали за Дональда Трампа, — на работников фабрики с низким или средним уровнем дохода или на работников мясоперерабатывающих предприятий. Они ощущают последствия этой иммиграционной волны так, как администрация не ожидала».
Второй президентский срок Трампа оказался еще более омрачен тем, что технический миллиардер Илон Маск возглавил «департамент эффективности правительства», или Doge, который уволил тысячи федеральных служащих, но не достиг своей цели по экономии средств, прежде чем Маск ушел с должности на фоне недовольства. Авторитарные нападки президента на культурные учреждения, юридические фирмы, средства массовой информации и университеты вызвали протесты «Без королей», в которых 14 июня приняли участие более 5 миллионов человек в более чем 2100 городах по всей стране.
В этом контексте, пожалуй, неудивительно, что Трампу нравится выступать на мировой арене, где любой мировой лидер находится на расстоянии телефонного звонка и где его сейчас чествуют как государственного деятеля и отца семейства, констатирует The Guardian. Оказалось, что легче сбросить бомбы на Иран или заставить НАТО согласиться на значительное увеличение военных расходов, чем укротить Томаса Мэсси, мятежного республиканца из Кентукки, который бросает ему вызов как из-за Ирана, так и из-за законопроекта о расходах.
Шиллер добавляет: «Это правда для каждого президента, республиканца или демократа, что, когда дела внутри страны идут плохо, они обращаются к внешней политике. Трамп в некотором смысле чувствует себя более могущественным на мировой арене, чем в попытках заставить Конгресс делать то, что он хочет. Республиканцы в Палате представителей задают ему жару. Республиканцы в Сенате задают ему жару. Его это раздражает, и тогда он говорит: “Ну, мы же мировая военная держава”.