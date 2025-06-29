ВСУ потеряли ещё один F-16

Ранее российские ПВО отразили ночную атаку украинских беспилотников. Как сообщило Минобороны РФ, в ночь на 29 июня были уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата: один в небе над Курской областью, второй — над Ростовской областью и третий — над территорией Крыма. Также в пророссийском подполье сообщили о результативных ударах по позициям иностранных наёмников в Сумской области Украины.