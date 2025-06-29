ВСУ потеряли ещё один F-16

В ходе боевого вылета по отражению атаки российских беспилотников и крылатых ракет, нацеленных на военную инфраструктуру, истребитель получил критические повреждения. По данным ВВС Украины, лётчик катапультироваться не успел — он погиб.
«Этой ночью, отражая массированное воздушное нападение противника, на самолёте F-16 погиб лётчик 1-го класса подполковник Максим Устименко», — говорится в сообщении ВВС Украины.
Это уже не первая потеря американских F-16 в составе украинских ВВС с момента их поступления на вооружение. Точное место падения самолёта и обстоятельства инцидента пока не раскрываются.
Ранее российские ПВО отразили ночную атаку украинских беспилотников. Как сообщило Минобороны РФ, в ночь на 29 июня были уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата: один в небе над Курской областью, второй — над Ростовской областью и третий — над территорией Крыма. Также в пророссийском подполье сообщили о результативных ударах по позициям иностранных наёмников в Сумской области Украины.