Рубио прокомментировал требование Ирана казнить Гросси

Госсекретарь США Марко Рубио сказал, что требование Ирана арестовать и казнить генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси является неприемлемым.
Контролируемая верховным лидером Ирана Али Хаменеи газета Kayhan заявила, что Гросси будет «предан суду и казнен по обвинению в шпионаже в пользу (израильской разведки) “Моссада”», если посетит Тегеран.
Требования казнить Гросси неприемлемы и должны быть осуждены, сказал Рубио в Twitter. Он заявил, что МАГАТЭ проводит важную работу по проверке и мониторингу в Иране.
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