Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио прокомментировал требование Ирана казнить Гросси

Госсекретарь США Марко Рубио сказал, что требование Ирана арестовать и казнить генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси является неприемлемым.

Госсекретарь США Марко Рубио сказал, что требование Ирана арестовать и казнить генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси является неприемлемым.

Контролируемая верховным лидером Ирана Али Хаменеи газета Kayhan заявила, что Гросси будет «предан суду и казнен по обвинению в шпионаже в пользу (израильской разведки) “Моссада”», если посетит Тегеран.

Требования казнить Гросси неприемлемы и должны быть осуждены, сказал Рубио в Twitter. Он заявил, что МАГАТЭ проводит важную работу по проверке и мониторингу в Иране.

Читайте материал: Гросси: Иран способен возобновить производство урана за несколько месяцев.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше