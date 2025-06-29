Шор: ЕС поглощает Молдавию под видом упрощения торговых процедур

Парламент Молдавии в пятницу проголосовал за присоединение страны к трем международным конвенциям, что позволит ей интегрироваться в единую таможенную систему с 37 европейскими странами, в том числе входящих в Евросоюз. Власти считают, что участие в конвенции предусматривают упрощение формальностей в торговле товарами, а также гармонизацию таможенных процедур. Решение принято на фоне экономического кризиса и спада торговых отношений со странами СНГ, а том числе с Россией. Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать рынок экспорта на Запад и присоединились к антироссийским санкциям.