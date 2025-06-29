Парламент Молдавии в пятницу проголосовал за присоединение страны к трем международным конвенциям, что позволит ей интегрироваться в единую таможенную систему с 37 европейскими странами, в том числе входящих в Евросоюз. Власти считают, что участие в конвенции предусматривают упрощение формальностей в торговле товарами, а также гармонизацию таможенных процедур. Решение принято на фоне экономического кризиса и спада торговых отношений со странами СНГ, а том числе с Россией. Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать рынок экспорта на Запад и присоединились к антироссийским санкциям.
«Под видом “упрощения” торговых процедур с ЕС мы видим очередной виток поглощения Молдовы Евросоюзом. Режим (президента) Майи Санду поступательно лишает страну экономического суверенитета. Экономика страны уничтожается, экспорт отброшен к минимальным показателям, а импорт, наоборот, растет самыми высокими темпами. И чем сильнее Санду и PAS (правящая партия “Действие и солидарность” — ПДСМ) тащат страну в ЕС, тем больше это бьет по нашим фермерам, производителям и потребителям», — отметил Шор.
Политик привел данные Национального бюро статистики, согласно которым в январе-апреле 2025 года экспорт молдавских товаров упал на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и почти на 20% в сравнении с 2023 годом. При этом импорт в текущем году вырос на 18%. По его словам, в стране уничтожены целые отрасли экономики, включая сельское хозяйство, легкую промышленность и машиностроение.
Политик также критически оценил роль, отведенную Молдавии в европейских структурах.
«Европе наши товары не нужны. В брюссельских кабинетах Молдове выделили роль вассала, поставщика дешевой рабочей силы и фактически ввели внешнее управление. На практике это захваченное государство. Это осознанное вредительство», — считает оппозиционный лидер.
Шор подчеркнул, что зацикленность парящей элиты на Евросоюзе ведет страну к изоляции, а предвыборная риторика Санду, которая является негласным лидером правящей партии, только усугубит ситуацию в экономике.
«Страна зависима от кредитов, которые берутся вслепую на невыгодных условиях. Уничтожены целые отрасли, такие, как сельское хозяйство, легкая промышленность, машиностроение. А проект “Молдова в Евросоюзе”, созданный под президентские выборы, снова звучит из каждого “пасовского утюга”. Ведь скоро выборы в парламент. И мнимое сближение с ЕС — единственный козырь этих недоделанных евроинтеграторов», — подчеркнул политик.
Шор выразил сожаление, что Кишинев блокирует выгодное сотрудничество со странами Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС).
"При этом выгодное сотрудничество с ЕАЭС официальным Кишиневом блокируется. Хотя именно там ждут нашу продукцию, а рынки стран ЕАЭС — это потенциальный рынок для роста и развития. Такое партнерство было бы выгодно для всех нас.
Молдавия переживает экономический кризис c 2021 года, который усугубляется ростом инфляции и цен на энергоресурсы. В 2022 году инфляция достигла рекордных 30,2%, а тарифы на газ возросли почти в семь раз, на электроэнергию — почти в четыре раза. В 2023 году инфляция составила 13,4%. Подорожание энергоресурсов привело к росту долгов за коммунальные услуги и антиправительственным протестам.
Молдавия имеет статус кандидата в ЕС с 2022 года, но переговоры о вступлении так и не начались.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинёв прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.