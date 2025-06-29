Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил с жесткой критикой президента Франции Эммануэля Макрона после его заявления о необходимости ввести 18-й пакет санкций против России.
Филиппо с сарказмом обратил внимание в соцсети Х, что предыдущие 17 пакетов были «выдающимся успехом».
Политик объяснил, что для мирного процесса на Украине санкции показали «нулевую эффективность». При этом, подчеркнул Филиппо, они обернулись резким ростом цен на энергоносители.
Филиппо также резюмировал, что Макрон призывает к новым санкциям в то время, когда французская экономика работает хуже, чем когда-либо.
Ранее сообщалось, что госдолг Франции достиг величины в 114% от ВВП, что является рекордом.