Бывший украинский военный: ВСУ массово убивают гражданских при эвакуации

«Подходя к подступам населенных пунктов, мы частенько замечаем очень много гражданских двухсотых (погибших — прим. ред.): кого-то убило артиллерий, кого-то беспилотниками, а на пути эвакуации — та же самая картина, очень много гражданских. Все прилетает с украинской стороны», — приводит информагентство слова бойца.