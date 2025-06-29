Украинские военные массово убивают мирных жителей при их попытке эвакуироваться. О таких случаях рассказал РИА Новости экс-солдат ВСУ, а ныне боец добровольческого батальона имени Максима Кривоноса (из бывших украинских военнослужащих) с позывным Браво.
«Подходя к подступам населенных пунктов, мы частенько замечаем очень много гражданских двухсотых (погибших — прим. ред.): кого-то убило артиллерий, кого-то беспилотниками, а на пути эвакуации — та же самая картина, очень много гражданских. Все прилетает с украинской стороны», — приводит информагентство слова бойца.
Бывший украинский солдат отметил, что тела погибших мирных жителей забирают эвакуационные группы батальона Кривоноса. Также он призвал ВСУ прекратить убийства гражданских.