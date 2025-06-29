Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко поздравил Бердымухамедова с днем рождения

МИНСК, 29 июн — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил председателя Народного совета (Халк Маслахаты) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения, сообщила пресс-служба главы государства.

Источник: Sputnik.by

Лукашенко подчеркнул, что республика дорожит «многолетними дружественными отношениями с Туркменистаном и настроена на их дальнейшее развитие».

Он пожелал Бердымухамедову здоровья и неиссякаемой энергии. По словам белорусского лидера, полная самоотдача, политический опыт и целеустремленность Бердымухамедова способствовали раскрытию потенциала современного туркменского государства.

Сотрудничество Беларуси и Туркменистана

Бердымухамедов в качестве президента посещал Беларусь в 2016 году. Тогда в Минске были подписаны соглашения о развитии двустороннего сотрудничества в сфере культуры, спорта, транспорта и связи, также соглашения о сотрудничестве между рядом высших учебных заведений двух стран.

Кроме того, на встрече лидеры двух стран обсудили строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината, который возводился белорусскими специалистами. Этот объект был официально открыт во время визита белорусского лидера в Туркменистан в 2017 году. По итогам переговоров в расширенном составе в Ашхабаде президенты подписали 11 двусторонних документов. Также Лукашенко и Бердымухамедов открыли комплекс зданий посольства Беларуси в дипломатическом квартале Ашхабада.

Бердымухамедов был президентом Туркменистана на протяжении 15 лет. На выборах 2022 года его сменил Сердар Бердымухамедов.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше