Лукашенко поздравил Бердымухамедова с днем рождения

Лукашенко подчеркнул, что республика дорожит «многолетними дружественными отношениями с Туркменистаном и настроена на их дальнейшее развитие».
Он пожелал Бердымухамедову здоровья и неиссякаемой энергии. По словам белорусского лидера, полная самоотдача, политический опыт и целеустремленность Бердымухамедова способствовали раскрытию потенциала современного туркменского государства.
Сотрудничество Беларуси и Туркменистана
Бердымухамедов в качестве президента посещал Беларусь в 2016 году. Тогда в Минске были подписаны соглашения о развитии двустороннего сотрудничества в сфере культуры, спорта, транспорта и связи, также соглашения о сотрудничестве между рядом высших учебных заведений двух стран.
Кроме того, на встрече лидеры двух стран обсудили строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината, который возводился белорусскими специалистами. Этот объект был официально открыт во время визита белорусского лидера в Туркменистан в 2017 году. По итогам переговоров в расширенном составе в Ашхабаде президенты подписали 11 двусторонних документов. Также Лукашенко и Бердымухамедов открыли комплекс зданий посольства Беларуси в дипломатическом квартале Ашхабада.
Бердымухамедов был президентом Туркменистана на протяжении 15 лет. На выборах 2022 года его сменил Сердар Бердымухамедов.