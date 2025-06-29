Лукашенко поздравил Бердымухамедова с днем рождения

Кроме того, на встрече лидеры двух стран обсудили строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината, который возводился белорусскими специалистами. Этот объект был официально открыт во время визита белорусского лидера в Туркменистан в 2017 году. По итогам переговоров в расширенном составе в Ашхабаде президенты подписали 11 двусторонних документов. Также Лукашенко и Бердымухамедов открыли комплекс зданий посольства Беларуси в дипломатическом квартале Ашхабада.