Илон Маск назвал законопроект Трампа «совершенно безумным и разрушительным»

Илон Маск называет большой законопроект Трампа «совершенно безумным и разрушительным» в ходе дебатов в Сенате. Принятие этого законопроекта, по словам Маска, стало бы «политическим самоубийством» для Республиканской партии.
Миллиардер и технологический предприниматель Илон Маск в субботу раскритиковал последнюю версию законопроекта Дональда Трампа о налогах и расходах, назвав его «совершенно безумным и разрушительным», пишет The Guardian.
«Последний законопроект Сената уничтожит миллионы рабочих мест в Америке и нанесет огромный стратегический ущерб нашей стране!» — написал Маск в субботу, когда Сенат должен был назначить голосование для открытия дебатов по почти 1000-страничному законопроекту.
«Совершенно безумный и разрушительный», — негодует Маск по поводу продвигаемого Трампом законопроекта. «Это дает подачки отраслям прошлого, в то же время нанося серьезный ущерб отраслям будущего».
Принятие этого пакета, по словам Маска, стало бы «политическим самоубийством для Республиканской партии».
Комментарии Маска вновь всколыхнули недавний острый конфликт между бывшим главой Департамента эффективности государственного управления (Doge) и администрацией Трампа, которую он недавно покинул. Они также представляют собой еще одну головную боль для лидеров республиканского Сената, которые провели выходные, работая сверхурочно, чтобы провести законопроект через свою палату, чтобы он мог быть принят к сроку, назначенному Трампом на четвертое июля.
Ранее в этом месяце генеральный директор Tesla и SpaceX также выступил против предложенной Палатой представителей версии «большого, красивого законопроекта» Трампа, назвав это предложение «отвратительной мерзостью».
«Этот масштабный, возмутительный, наполненный свинством законопроект о расходах Конгресса — отвратительная мерзость. Позор тем, кто голосовал за него: вы знаете, что поступили неправильно. Вы это знаете», — написал он тогда.
Решительное осуждение Маском планов Трампа по расходованию средств спровоцировало глубокий общественный раскол между миллиардером и президентом, хотя в последние недели Маск прилагал все усилия, чтобы наладить отношения.
В субботу Маск опубликовал серию пренебрежительных комментариев по поводу сенатской версии законопроекта, в которых утверждалось, что законодательство подорвет инвестиции США в возобновляемые источники энергии.
Маск поддержал несколько комментариев инженера по макромасштабным энергетическим системам Джесси Дженкинса, который преподает в Принстоне.
После этого Дженкинс написал: «Положения об энергетике в “Одном большом ужасном законопроекте” республиканцев действительно настолько плохи! Кому это нужно? Автопроизводители страны этого не хотят. Электроэнергетические компании не хотят этого. Разработчики центров обработки данных не хотят этого. Производители в энергоемких отраслях промышленности не хотят этого». Маск ответил: «Хороший вопрос. А кто?».
Маск продолжает критиковать бюджетные предложения Трампа из-за того, что законопроект столкнулся с трудностями в Сенате. Республиканцы надеются использовать свое большинство для преодоления демократической оппозиции, но несколько сенаторов-республиканцев обеспокоены положениями, которые позволят сократить расходы на Medicaid и продовольственные талоны, чтобы помочь покрыть расходы на продление налоговых льгот Трампа. Между тем, финансовые консерваторы, обеспокоенные ростом государственного долга, настаивают на более резком сокращении.