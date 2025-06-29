Илон Маск назвал законопроект Трампа «совершенно безумным и разрушительным»

Комментарии Маска вновь всколыхнули недавний острый конфликт между бывшим главой Департамента эффективности государственного управления (Doge) и администрацией Трампа, которую он недавно покинул. Они также представляют собой еще одну головную боль для лидеров республиканского Сената, которые провели выходные, работая сверхурочно, чтобы провести законопроект через свою палату, чтобы он мог быть принят к сроку, назначенному Трампом на четвертое июля.