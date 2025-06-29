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Лавров рассказал, о чем жалеет во время визита в Киргизию

Лавров заявил, что хотел бы отдохнуть на озере Иссык-Куль в Киргизии.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ему хотелось бы отдохнуть на озере Иссык-Куль в Киргизии, однако ему придется работать.

«Повестка дня у нас сегодня насыщенная. В этом прекрасном месте на озере Иссык-Куль будем работать, сожалея, что хотелось бы больше отдыхать», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства на переговорах с министром иностранных дел Киргизии Жээнбеком Кулубаевым.

Сергей Лавров будет с официальным визитом в Киргизии 29−30 июня. Кроме встреч с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и главой киргизского внешнеполитического ведомства, у него запланировано участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В мае этого года министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов встретился с главой военного ведомства Киргизии Бактыбеком Бекболотовым. В ходе беседы обсуждались различные аспекты военного и военно-технического сотрудничества двух стран.

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