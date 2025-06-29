Лавров рассказал, о чем жалеет во время визита в Киргизию

«Повестка дня у нас сегодня насыщенная. В этом прекрасном месте на озере Иссык-Куль будем работать, сожалея, что хотелось бы больше отдыхать», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства на переговорах с министром иностранных дел Киргизии Жээнбеком Кулубаевым.