«Хотелось бы отдыхать»: Лавров пошутил о работе в ходе визита в Киргизию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Киргизию шутливо признался, что предпочёл бы проводить время на отдыхе у озера Иссык-Куль, но обязан выполнять служебные задачи. Глава российского внешнеполитического ведомства прибыл в курортный Чолпон-Ату, где проходят мероприятия Совета министров иностранных дел ОДКБ.