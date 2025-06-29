Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Хотелось бы отдыхать»: Лавров пошутил о работе в ходе визита в Киргизию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Киргизию шутливо признался, что предпочёл бы проводить время на отдыхе у озера Иссык-Куль, но обязан выполнять служебные задачи. Глава российского внешнеполитического ведомства прибыл в курортный Чолпон-Ату, где проходят мероприятия Совета министров иностранных дел ОДКБ.

Лавров шутливо высказался о желании отдохнуть на Иссык-Куле. Видео © Telegram / Zvezdanews.

«В этом прекрасном месте на Иссык-Куле будем работать. Сожалею, хотелось бы больше отдыхать», — с улыбкой отметил Лавров, общаясь с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым.

В рамках визита он принимает участие не только в заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности, но также и во встречах с руководством республики.

Напомним, что накануне глава российского внешнеполитического ведомства прибыл с рабочим визитом в Бишкек. В программе были запланированы переговоры с президентом Киргизии и главой МИД республики Жээнбеком Кулубаевым, а также участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше