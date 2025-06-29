«Хотелось бы отдыхать»: Лавров пошутил о работе в ходе визита в Киргизию

Лавров шутливо высказался о желании отдохнуть на Иссык-Куле. Видео © Telegram / Zvezdanews.
«В этом прекрасном месте на Иссык-Куле будем работать. Сожалею, хотелось бы больше отдыхать», — с улыбкой отметил Лавров, общаясь с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым.
В рамках визита он принимает участие не только в заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности, но также и во встречах с руководством республики.
Напомним, что накануне глава российского внешнеполитического ведомства прибыл с рабочим визитом в Бишкек. В программе были запланированы переговоры с президентом Киргизии и главой МИД республики Жээнбеком Кулубаевым, а также участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ.