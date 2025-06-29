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Лавров заявил о потере здравого смысла у Макрона и Мерца

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 29 июн — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров выступил на пресс-конференции по итогам встречи с киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым. Среди прочего он осудил агрессивные заявления западных лидеров в адрес России и высказался о переговорах с Украиной. Главное — в материале РИА Новости.

  • Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц утратили здравый смысл.
  • Дипломат напомнил об их недавней совместной статье, где политики назвали Москву «главной угрозой» и призвали Европу вооружаться.
  • Также они обвинили Россию в ведении «империалистические войн».

Одних этих цитат для человека, который мало-мальски понимает, что происходит в Европе, и следит за событиями, достаточно, чтобы понять, что эти деятели окончательно утратили здравый смысл и пытаются откровенно вернуться к тем временам, когда Франция и Германия хотели завоевать Европу, прежде всего Российскую империю и Советский Союз.

Сергей Лавров
глава МИД России

  • Печально, что Франция и Германия возвращаются к тем инстинктам.
  • Западные страны, вероятно, начинают догадываться, что у них не получится нанести стратегическое поражение Москве.

Мы наблюдаем беспрецедентное противостояние нашей страны коллективному Западу, решившему в очередной раз пойти на нас войной и нанести России стратегическое поражение, используя нацистский режим в Киеве в качестве тарана. Никогда у Запада это не получалось и не получится в этот раз.

  • Россия открыта к честной работе по урегулированию конфликта с Украиной.
  • При этом страна не готова к жульническим подходам, к которым подталкивают Киев некоторые европейские лидеры.
  • Для решения всех вопросов необходимо устранить первопричины кризиса.

Прежде всего, это устранение угроз безопасности России, которые возникли в результате расширения НАТО на восток при попытке втягивать Киев в североатлантический альянс с планами создания военной инфраструктуры на территории Украины, нацеленной против Российской Федерации.

  • Важно прекратить преступную деятельность по истреблению всего русского, прав русскоязычных жителей Украины.

Лавров 29—30 июня находится с официальным визитом в Киргизии. Помимо встреч с президентом Садыром Жапаровым и главой МИД, запланировано его участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ.

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