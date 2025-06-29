- Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц утратили здравый смысл.
- Дипломат напомнил об их недавней совместной статье, где политики назвали Москву «главной угрозой» и призвали Европу вооружаться.
- Также они обвинили Россию в ведении «империалистические войн».
Одних этих цитат для человека, который мало-мальски понимает, что происходит в Европе, и следит за событиями, достаточно, чтобы понять, что эти деятели окончательно утратили здравый смысл и пытаются откровенно вернуться к тем временам, когда Франция и Германия хотели завоевать Европу, прежде всего Российскую империю и Советский Союз.
- Печально, что Франция и Германия возвращаются к тем инстинктам.
- Западные страны, вероятно, начинают догадываться, что у них не получится нанести стратегическое поражение Москве.
Мы наблюдаем беспрецедентное противостояние нашей страны коллективному Западу, решившему в очередной раз пойти на нас войной и нанести России стратегическое поражение, используя нацистский режим в Киеве в качестве тарана. Никогда у Запада это не получалось и не получится в этот раз.
- Россия открыта к честной работе по урегулированию конфликта с Украиной.
- При этом страна не готова к жульническим подходам, к которым подталкивают Киев некоторые европейские лидеры.
- Для решения всех вопросов необходимо устранить первопричины кризиса.
Прежде всего, это устранение угроз безопасности России, которые возникли в результате расширения НАТО на восток при попытке втягивать Киев в североатлантический альянс с планами создания военной инфраструктуры на территории Украины, нацеленной против Российской Федерации.
- Важно прекратить преступную деятельность по истреблению всего русского, прав русскоязычных жителей Украины.