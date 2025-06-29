Лавров заявил о потере здравого смысла у Макрона и Мерца

Одних этих цитат для человека, который мало-мальски понимает, что происходит в Европе, и следит за событиями, достаточно, чтобы понять, что эти деятели окончательно утратили здравый смысл и пытаются откровенно вернуться к тем временам, когда Франция и Германия хотели завоевать Европу, прежде всего Российскую империю и Советский Союз.