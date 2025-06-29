Озеров: надеемся, что решение о закрытии РЦНК в Молдове будет пересмотрено

В феврале 2025 года в Министерстве иностранных дел Молдовы заявили о намерении в одностороннем порядке денонсировать молдавско-российское межправительственное соглашение от 1998 года о создании и функционировании культурных центров и закрыть Российский центр науки и культуры (РЦНК) — Русской дом в Кишиневе. В качестве причины МИД упомянул инцидент с обнаружением на территории Молдовы иностранных дронов. Власти республики заявили, что деятельность РЦНК якобы «подрывает государственность Молдовы».