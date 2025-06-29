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Озеров: надеемся, что решение о закрытии РЦНК в Молдове будет пересмотрено

КИШИНЕВ, 29 июн — Sputnik. Посол России в Молдове Олег Озеров надеется, что решение о закрытии Российского центра науки и культуры в Кишиневе будет пересмотрено для сохранения культурного диалога между странами.

Источник: Sputnik.md

Закрытие Российского центра науки и культуры в Молдове — шаг, противоречащий заявлениям о поддержке русской культуры. Если эта культура действительно ценится как часть мирового наследия, логично было бы содействовать работе Центра. Надеемся, что это решение будет пересмотрено ради сохранения культурного диалога между Россией и Молдовой.

заявил посол в комментарии журналистам Canal 5

По его словам, центр занимается культурным обменом, поддержкой студентов, организацией концертов, выставок и презентаций. Его работа способствует укреплению связей между народами и не представляет угрозы безопасности.

В Молдове действуют культурные учреждения других стран, и их никто не ограничивает. Только РЦНК оказался под давлением — при том, что ему не предъявлялось никаких обвинений в нарушении закона.

добавил дипломат

Вопрос о закрытии Российского центра науки и культуры в Кишневе.

В феврале 2025 года в Министерстве иностранных дел Молдовы заявили о намерении в одностороннем порядке денонсировать молдавско-российское межправительственное соглашение от 1998 года о создании и функционировании культурных центров и закрыть Российский центр науки и культуры (РЦНК) — Русской дом в Кишиневе. В качестве причины МИД упомянул инцидент с обнаружением на территории Молдовы иностранных дронов. Власти республики заявили, что деятельность РЦНК якобы «подрывает государственность Молдовы».

Глава МИД Михаил Попшой уточнил, что Молдова выполнит все юридические процедуры для закрытия РЦНК в Кишиневе и уведомит об этом российскую сторону.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эту новость, отметила, что утверждения о том, что Русской дом в Кишиневе якобы подрывает государственность Молдовы, являются дезинформацией и полным абсурдом. Она подчеркнула, что РЦНК занимается реализацией проектов исключительно гуманитарной, просветительской и образовательной направленности.

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