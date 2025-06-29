Вучич выступит с обращением к нации на фоне столкновений в Белграде

По его словам, вчера проходили два митинга, один из них, на площади Славия, завершился вскоре после 21:00, другой, у Пионерского парка и здания Народной скупщины, еще некоторое время продолжался. После окончания митинга на площади Славия часть протестующих направилась в сторону сторонников Вучича, которые собрались перед зданием парламента и в Пионерском парке. Они прорвали полицейское оцепление, начались столкновения, сказал Васильевич. Силовики применили слезоточивый газ против протестующих. Около десятка человек были задержаны.