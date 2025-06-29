В Кремле высказались о происходящих в Армении событиях

«Армения — очень близкая нам страна. Давайте не забывать, что несколько миллионов армян — граждане Российской Федерации, которые с болью смотрят на эти события. Многие, конечно, не приемлют то, как это происходит. Поэтому да, мы наблюдаем, но это внутреннее дело Армении», — сказал представитель Кремля.