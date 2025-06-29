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Mehr: более 70 человек погибли при ударе Израиля по тюрьме Эвин в Тегеране

При ударе израильской армии по тюрьме для политзаключенных Эвин в Тегеране погиб 71 человек. Об этом сообщает представитель судебной власти Ирана Асгар Джахангир. Его слова приводит иранское агентство Mehr.

Источник: AP 2024

Среди погибших — персонал тюрьмы, заключенные, их родственники, а также люди, которые находились недалеко от здания. Несколько человек пострадали. Некоторые из них получили медицинскую помощь на месте, других госпитализировали. Господин Джахангир также заявил о большом материальном ущербе в результате удара.

Об атаке на тюрьму Иран сообщил 23 июня. Информацию подтвердило Минобороны Израиля.

24 июня, после 12 дней взаимных ракетных обстрелов, Иран и Израиль договорились о перемирии. В ходе военных действий Израиль атаковал крупнейшие ядерные и оборонные объекты Ирана. 22 июня США присоединились к боевым действиям и ударили по иранским ядерным сооружениям в Исфахане, Натанзе и Фордо.