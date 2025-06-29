Mehr: более 70 человек погибли при ударе Израиля по тюрьме Эвин в Тегеране

Среди погибших — персонал тюрьмы, заключенные, их родственники, а также люди, которые находились недалеко от здания. Несколько человек пострадали. Некоторые из них получили медицинскую помощь на месте, других госпитализировали. Господин Джахангир также заявил о большом материальном ущербе в результате удара.