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В прошлом году партия власти получила из госбюджета более 26 миллиона леев: Народные деньги идут на развал Молдовы

Из всех доходов в виде членских взносов от однопартийцев — всего миллион леев.

Источник: Комсомольская правда

Кому в Молдове жить хорошо, когда почти всё плохо? Правящей партии.

За 2024 год у той доходов — 32,03 миллиона леев.

Причём из этих доходов в виде членских взносов от однопартийцев — всего 1,01 миллиона леев. Зато дотаций из госбюджета — 26,05 миллиона леев.

26 миллионов за то, что развалили своим правлением экономику и социалку. А вы так смогли бы? Вот в PAS не побоялись и смогли, резюмирует t.me/romania_ru.

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