Кому в Молдове жить хорошо, когда почти всё плохо? Правящей партии.
За 2024 год у той доходов — 32,03 миллиона леев.
Причём из этих доходов в виде членских взносов от однопартийцев — всего 1,01 миллиона леев. Зато дотаций из госбюджета — 26,05 миллиона леев.
26 миллионов за то, что развалили своим правлением экономику и социалку. А вы так смогли бы? Вот в PAS не побоялись и смогли, резюмирует t.me/romania_ru.
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