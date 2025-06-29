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Представительство Европарламента может быть открыто в Кишиневе в сентябре

КИШИНЕВ, 29 июн — Sputnik. Европарламент намерен активизировать сотрудничество с законодательным собранием Молдовы, заявил вице-председатель ЕП Николае Штефэнуцэ в ходе своего визита в Кишинев на этой неделе. Для этого сторонами будет подписан меморандум о проведении совместных мероприятий, направленных на укрепление законодательной власти.

Источник: Sputnik.md

Также Штефэнуцэ подтвердил намерение ЕП открыть представительство в Кишиневе, причем офис может начать работу уже сентябре.

Я не хочу называть имен, но уже есть люди, которые будут работать в этом представительстве. Не хочу говорить, что это изменит будущее Молдовы, но это ясный сигнал о том, что Европарламент интересуется всем, что происходит в Молдове, и готов оказать всю необходимую помощь в процессе интеграции в ЕС.

сказал вице-председатель Европарламента на пресс-конференции

Евродепутат также выразил озабоченность «в связи с гибридными угрозами в адрес Молдовы».

Европарламент готов оказать помощь в преодолении вызовов, проведении корректных и справедливых выборов, чтобы европейский путь продолжился после выборов.

подчеркнул Штефэнуцэ

Напомним, Европейский парламент одобрил открытие своего представительства в Кишиневе в марте этого года. По словам евродепутата Зигфрида Мурешана, офис будет обслуживать весь регион Восточного партнерства, при этом подтверждая «ведущую роль Молдовы в регионе».

В декабре 2024 года с призывом открыть постоянный офис в Кишиневе к Европарламенту обратился парламентский комитет ассоциации Молдова — ЕС, в состав которого входят члены законодательного собрания Молдовы и Европарламента. Комитет проводит заседания два раза в год поочередно в Кишиневе и Брюсселе.