Представительство Европарламента может быть открыто в Кишиневе в сентябре

Также Штефэнуцэ подтвердил намерение ЕП открыть представительство в Кишиневе, причем офис может начать работу уже сентябре.
Я не хочу называть имен, но уже есть люди, которые будут работать в этом представительстве. Не хочу говорить, что это изменит будущее Молдовы, но это ясный сигнал о том, что Европарламент интересуется всем, что происходит в Молдове, и готов оказать всю необходимую помощь в процессе интеграции в ЕС.
Евродепутат также выразил озабоченность «в связи с гибридными угрозами в адрес Молдовы».
Европарламент готов оказать помощь в преодолении вызовов, проведении корректных и справедливых выборов, чтобы европейский путь продолжился после выборов.
Напомним, Европейский парламент одобрил открытие своего представительства в Кишиневе в марте этого года. По словам евродепутата Зигфрида Мурешана, офис будет обслуживать весь регион Восточного партнерства, при этом подтверждая «ведущую роль Молдовы в регионе».
В декабре 2024 года с призывом открыть постоянный офис в Кишиневе к Европарламенту обратился парламентский комитет ассоциации Молдова — ЕС, в состав которого входят члены законодательного собрания Молдовы и Европарламента. Комитет проводит заседания два раза в год поочередно в Кишиневе и Брюсселе.