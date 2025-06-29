Представительство Европарламента может быть открыто в Кишиневе в сентябре

Я не хочу называть имен, но уже есть люди, которые будут работать в этом представительстве. Не хочу говорить, что это изменит будущее Молдовы, но это ясный сигнал о том, что Европарламент интересуется всем, что происходит в Молдове, и готов оказать всю необходимую помощь в процессе интеграции в ЕС.