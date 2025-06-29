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США отменили санкции, связанные с российско-венгерской АЭС «Пакш-2»

Власти США отменили санкции, препятствующие строительству в Венгрии АЭС «Пакш-2». Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. «Росатом» планировал начать реализацию проекта в прошлом году.

Источник: Росатом

«Одной из санкционных мер они (предыдущие власти США.— “Ъ”) пытались сделать невозможным долгосрочное надежное энергоснабжение Венгрии», — сказал министр (цитата по Hirado).

Он отметил, что инвестиции в «Пакш-2» обеспечат надежное энергоснабжение Венгрии в долгосрочной перспективе и снизят расходы на коммунальные услуги. По словам Сийярто, производство оборудования для АЭС «Пакш» продолжается в России и во Франции.

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали соглашение о строительстве на АЭС «Пакш» новых энергоблоков — № 5 и № 6 («Пакш-2»). Общая стоимость работ оценивалась €12,5 млрд. Венгерский регулятор выдал лицензию на строительство «Пакш-2» в августе 2022 года.

Строительство на объекте планировалось начать в 2024 году. Однако в ноябре того же года администрация занимавшего тогда пост президента США Джо Байдена ввела санкции против Газпромбанка. Через него осуществлялось финансирование проекта.

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