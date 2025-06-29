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В Кремле назвали хороший повод для встречи Путина и Трампа

80-летний юбилей Организации объединенных наций (ООН) может стать хорошим поводом для встречи президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. С этим согласился помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков в ходе беседы с журналистом Павлом Зарубиным, опубликованной в Telegram.

Источник: AP 2024

По словам Ушакова, в данный момент рассматривается возможность «по-особому торжественно отметить» юбилей ООН в ходе предстоящего визита российской делегации в Китай. Он подчеркнул, что мероприятия поэтому случаю пройдут и в Нью-Йорке, однако по возможной встрече Путина и Трампа должна быть достигнута предварительная договоренность. При этом не обязательно, что диалог лидеров России и США должен состояться именно там.

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