В Кремле назвали хороший повод для встречи Путина и Трампа

По словам Ушакова, в данный момент рассматривается возможность «по-особому торжественно отметить» юбилей ООН в ходе предстоящего визита российской делегации в Китай. Он подчеркнул, что мероприятия поэтому случаю пройдут и в Нью-Йорке, однако по возможной встрече Путина и Трампа должна быть достигнута предварительная договоренность. При этом не обязательно, что диалог лидеров России и США должен состояться именно там.