В Азербайджане отменили связанные с Россией культурные мероприятия

Это решение Минкульт республики принял в ответ на действия российских правоохранительных органов в Екатеринбурге. Там при пресечении деятельности этнической группировки было задержано около 50 граждан Азербайджана, а по азербайджанским данным, двое получили серьезные ранения. Сегодня стало известно об аресте в Екатеринбурге двух фигурантов дела этнической ОПГ.