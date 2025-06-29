ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины

Российская армия в ночь на 29 июня нанесла массированный удар «Кинжалами» и БПЛА по объектам ВПК и нефтеперерабатывающим заводам на Украине. СМИ сообщали о взрывах и пожарах во Львовской, Полтавской, Ивано-Франковской и Черкасской областях, а также в Николаеве и Запорожье. По данным российских военкоров и каналов, ВС РФ ударили по Бурштынской ТЭС, аэродрому Кульбакино, а также НПЗ в Кременчуге и Дрогобыче. Официально украинские власти прилеты по НПЗ не подтверждали. В ходе отражения атаки Киев также потерял очередной истребитель F-16.