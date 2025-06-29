Токаеву на подпись готовят новый указ касательно Высшей аудиторской палаты

«Принятие проекта не повлечет негативных социально-экономических и/или правовых последствий, а также не окажет влияния на обеспечение национальной безопасности. Вместе с тем, позволит снизить издержки органов внешнего государственного аудита, соответственно, повысить продуктивность их деятельности, а также урегулировать зоны ответственности между органом государственного аудита и объектом аудита по обеспечению соблюдения прав третьих лиц», — пояснили разработчики поправок в указ президента.