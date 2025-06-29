Токаеву на подпись готовят новый указ касательно Высшей аудиторской палаты

«Проект указа президента Республики Казахстан “О внесении изменений и дополнений в некоторые указы президента Республики Казахстан” разработан в целях реализации закона Республики Казахстан “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития столицы и городов республиканского значения, национальных проектов, предпринимательства и оптимизации функций государственных органов”, предусматривающего совершенствование деятельности Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан в части — усиления принципов меритократии, минимизации рисков возникновения споров, дебюрократизации рабочих процессов и решения иных служебных вопросов», — говорится в описании к проекту указа Токаева, подготовленного ВАП.
Согласно документу, проект предусматривает внесение необходимых поправок в соответствии с внесенными в закон изменениями и дополнениями, а именно:
— отнесение должностей заведующего сектора Высшей аудиторской палаты к категории В-3;
— исключение механизма предварительной оценки уточненных республиканского и местных бюджетов;
— урегулирование споров между органами государственного аудита и объектами (третьими лицами) при ознакомлении с выводами аудита;
— определение нецелевого использования бюджетных средств (активов государства), как вида финансового нарушения и другие поправки в реализацию закона.
«Принятие проекта не повлечет негативных социально-экономических и/или правовых последствий, а также не окажет влияния на обеспечение национальной безопасности. Вместе с тем, позволит снизить издержки органов внешнего государственного аудита, соответственно, повысить продуктивность их деятельности, а также урегулировать зоны ответственности между органом государственного аудита и объектом аудита по обеспечению соблюдения прав третьих лиц», — пояснили разработчики поправок в указ президента.