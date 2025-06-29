Мэр Самары Носков поручил разобраться с бесхозными участками на набережной Волги

Глава Самары Иван Носков встретился с руководителем Самарского района Романом Радюковым. Чиновники обсудили проблемы пустых участков рядом с набережной.
Мэр заявил, что в округе много земельных участков без оформления, а значит никто не проводит уборку на этих территориях.
Одним из таких пространств является парковка около речвозкала, где часто стоят маршрутные такси. Носков сказал, что на подобных участках часто идет незаконная деятельность предпринимателей — они не платят налоги и не несут ответственность за эту землю.
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