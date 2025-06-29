Молдавская диаспора на Западе не представляет подлинных реалий, в которых живёт Республика Молдова, призналась Елена Дрэгэлин, одна из лидеров диаспоры в США.
В таком положении вещей она видит и свою вину:
«Тот факт, что диаспора голосует иначе, чем голосуют в Молдове, говорит о некоторых вещах. Например, что мы [живущие на Западе] хуже информированы. В это сделала вклад и я, когда продвигала конкретных журналистов, конкретные каналы, конкретные газеты [среди уехавших за рубеж]. А у диаспоры нет времени информироваться [о реальном положении вещей в Молдове] в полной мере, они работают, у них семьи, они не сидят за телевизором».
Как следствие, подчеркнула она, информацию о Молдове диаспора черпает из разрекламированных провластных СМИ, где доминирует точка зрения власти и умышленно не даётся равноудаленное описание ситуации в республике.
Ну что ж, дожили и до этого, очевидного, признания тоже.
Кроме того, Елена Дрэгэлин — мать бывшего главы Антикоррупционной прокуратуры Вероники Дрэгэлин, выступила с критикой в адрес партии власти, заявив, что та не выполнила свои обещания.
«У меня не разочарование [в PAS], это чувство, что они не сдержали слова. И раз они не сдержали слово, не выполнили обещания, пошли другим путем, то эта власть должна уйти», — заявила Елена Дрэгэлин в одной из телепередач.
Более того, Елена Дрэгэлин заявила, что на осенних парламентских выборах поддерживать партию Майи Санду не будет.
Елена Дрэгэлин, готова при необходимости в суде доказать, что при режиме Майи Санду в Молдове активно практикуется ограничение прав и свобод граждан, а также запугивание:
«Для меня в первую очередь важна свобода людей, право на мнение, право на выражение, право на действия. Второе — это правое государство, когда его нет, то есть страх, страх говорить, страх действовать. И третье — экономическая ситуация. Мне кажется, что по этим трём направлениям у правления PAS был полный провал».
Дрэгэлин добавила, что партия Санду имеет в планах еще больше усилить репрессивный характер власти и PAS «с самого начала правления поделила людей на хороших и плохих и говорят лишь с теми, кого считают хорошими, а потому слышат лишь часть правды», а неприятную информацию блокируют и подавляют.
«Люди бояться, что будут уволены, бояться говорить. Им страшно. И это очень плохой сигнал. Я вспоминают период 10-летней давности, когда также был страх», — заметила она, добавив, что при юридических претензиях в суде готова показать эти признания, полученные в том числе от функционеров из правящей партии".
Источник: t.me/romania_ru.
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