Спонсор ПАС из США призывает партию к отставке: «Информацию о Молдове диаспора черпает из разрекламированных провластных СМИ, где доминирует точка зрения власти» — откровение

«Тот факт, что диаспора голосует иначе, чем голосуют в Молдове, говорит о некоторых вещах. Например, что мы [живущие на Западе] хуже информированы. В это сделала вклад и я, когда продвигала конкретных журналистов, конкретные каналы, конкретные газеты [среди уехавших за рубеж]. А у диаспоры нет времени информироваться [о реальном положении вещей в Молдове] в полной мере, они работают, у них семьи, они не сидят за телевизором».