Шавкат Мирзиёев созвонился с Гурбангулы Бердымухамедовым —что обсудили

Мирзиёев пожелал собеседнику крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, а братскому народу Туркменистана — мира и процветания.
Он подчеркнул личный вклад Гурбангулы Бердымухамедова в становление и устойчивое развитие современного Туркменистана, повышение международного авторитета страны, а также укрепление узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.
В свою очередь, Национальный лидер туркменского народа передал президенту Узбекистана приветствия туркменского коллеги Сердара Бердымухамедова.
Стороны отметили достигнутый в последние годы беспрецедентно высокий уровень двустороннего сотрудничества, тесные и плодотворные межведомственные контакты, рост объемов товарооборота и грузоперевозок, реализацию важных проектов кооперации, активный культурно-гуманитарный обмен.
Также они обсудили вопросы регионального взаимодействия, включая подготовку к предстоящей в сентябре этого года седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте.