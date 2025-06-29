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Шавкат Мирзиёев созвонился с Гурбангулы Бердымухамедовым —что обсудили

ТАШКЕНТ, 29 июня — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе телефонного разговора поздравил Национального лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова c днем рождения, сообщает пресс-служба главы государства.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

Мирзиёев пожелал собеседнику крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, а братскому народу Туркменистана — мира и процветания.

Он подчеркнул личный вклад Гурбангулы Бердымухамедова в становление и устойчивое развитие современного Туркменистана, повышение международного авторитета страны, а также укрепление узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

В свою очередь, Национальный лидер туркменского народа передал президенту Узбекистана приветствия туркменского коллеги Сердара Бердымухамедова.

Стороны отметили достигнутый в последние годы беспрецедентно высокий уровень двустороннего сотрудничества, тесные и плодотворные межведомственные контакты, рост объемов товарооборота и грузоперевозок, реализацию важных проектов кооперации, активный культурно-гуманитарный обмен.

Также они обсудили вопросы регионального взаимодействия, включая подготовку к предстоящей в сентябре этого года седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте.