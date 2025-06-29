Губернатор Текслер и Артемий Лебедев совершили променад по Челябинску

«Артемий Лебедев — гость нашего Молфеста. Вчера он провел яркую встречу с молодежью. А перед этим мы встретились выпить кофе и прогуляться по Челябинску. Артемий интересный собеседник. С ним интересно говорить на любую тему: от дизайна дорожных знаков до геополитики», — поделился впечатлениями губернатор.