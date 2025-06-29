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Трамп хочет ввести новые санкции против России, заявил американский сенатор

ВАШИНГТОН, 29 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что конгрессу настало время принять новый законопроект о введении дополнительных санкций против России, заявил в воскресенье сенатор-республиканец Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

Источник: AP 2024

«Вчера впервые президент сказал мне, когда мы с ним играли в гольф, что пришло время двигаться вперед», — сообщил он в интервью телеканалу ABC News, комментируя позицию Трампа по законопроекту о новых санкциях против России.

Грэм* выразил уверенность в том, что Трамп подпишет документ в случае его принятия американскими законодателями.

Американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на импортируемые товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента Дональда Трампа, а глава Еврокомиссии заявила Грэму о необходимости скоординированного введения санкций против РФ.

* Внесен в России в список террористов и экстремистов.

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