В Азербайджане отменили все культурные мероприятия по линии России

По информации портала E1.ru, рейды были связаны с уголовным делом 2001 года по факту убийства торговца Юниса Пашаева, которого закололи кухонными. ~Основными подозреваемым следствие считало братьев Зиеддина и Гусейна Сафаровых. Именно они и скончались во время задержания — издания сообщали, что им стало плохо, один из братьев «схватился за сердце», у второго, по слухам, была похожая ситуации.~ Кроме этого, еще три человека были госпитализированы.