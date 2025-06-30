Петербургские депутаты предлагают запретить аниматорам приставать к прохожим

Парламентарии подчеркнули, что во время туристического сезона аниматоры, статуи и другие уличные работники преграждают путь пешеходам, хватают их за руки и одежду и фотографируются с ними. Затем снимки предлагают купить настоятельно, причем по завышенным ценам.