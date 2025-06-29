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Парламентская делегация Азербайджана отказалась от поездки в Москву

Парламентская делегация Азербайджана отменила официальный визит в Россию. В Москве должна была пройти встреча межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Совфедом России и Нацсобранием Азербайджана.

Источник: РИА "Новости"

«Причиной тому являются демонстративные, целенаправленные и несущие характер беззаконного произвола убийства и акты насилия в отношении азербайджанцев, совершенные правоохранительными органами на этнической почве в городе Екатеринбурге», — говорится в сообщении на сайте парламента Азербайджана. В нем также сказано, что подобные случае стали происходить в России регулярно.

28 июня МИД Азербайджана выразил решительный протест послу России в стране. Ведомство поясняло, что причиной стали рейды силовиков по квартирам азербайджанцев, которые проживают в России. Как заявил МИД Азербайджана, в Екатеринбурге во время облавы силовики убили двух человек, еще двое получили травмы. Девять человек отправили под арест. Представитель МИД России Мария Захарова говорила, что российские правоохранители провели задержания и обыски в рамках расследования уголовного дела.

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