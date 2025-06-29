Парламентская делегация Азербайджана отказалась от поездки в Москву

28 июня МИД Азербайджана выразил решительный протест послу России в стране. Ведомство поясняло, что причиной стали рейды силовиков по квартирам азербайджанцев, которые проживают в России. Как заявил МИД Азербайджана, в Екатеринбурге во время облавы силовики убили двух человек, еще двое получили травмы. Девять человек отправили под арест. Представитель МИД России Мария Захарова говорила, что российские правоохранители провели задержания и обыски в рамках расследования уголовного дела.