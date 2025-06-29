Макрон написал пост на армянском языке с поддержкой Пашиняна

«Провел очень хороший телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Я выразил солидарность Франции в ответ на попытки дестабилизации демократии в Армении», — написал французский лидер. В том же посте господин Макрон подтвердил, что поддерживает «смелые усилия» Армении по мирному урегулированию с Азербайджаном и нормализации отношений с Турцией.