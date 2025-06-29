Вучич заявил, что протесты в Сербии снизили иностранные инвестиции на 46%

Президент Сербии Александар Вучич, выступая с обращением к нации после столкновений в Белграде, заявил, что протесты не могут быть сильнее государственной власти. Он также назвал митинги фиаско и осудил лозунги протестующих, назвав их жалкими и глупыми. Спикер парламента Ана Брнабич при этом отметила, что участники акций призывали к гражданской войне и «убийству Сербии». Митинги в Белграде вспыхнули на фоне отказа Вучича принять ультиматум и подать в отставку. В результате столкновений пострадали 22 протестующих и 48 правоохранителей, 77 человек были задержаны. Президент Сербии уточнил, что не намерен их помиловать.