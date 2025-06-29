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Трамп назвал Маска замечательным парнем, у которого все всегда будет хорошо

Президент США после конфликта с Илоном Маска назвал его замечательным парнем.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп назвал «замечательным парнем» бизнесмена Илона Маска, с которым у него недавно произошел публичный конфликт.

В интервью телеканалу Fox News американский лидер сказал, что не говорил с Маском много, но уверен, что он замечательный парень, у которого все будет хорошо всегда.

Кроме того, Трамп отметил, что считает Маска умным и что помнит про его поддержку во время президентской гонки.

Говоря о стремлении бизнесмена сохранить правительственную поддержку рынка электрических автомобилей, Трамп сказал, что Маск «просто не получал того, что хотел».

Напомним, напряженность в отношениях между Трампом и Маском возникла после критики со стороны бизнесмена законопроекта о сокращении федеральных расходов. Он назвал документ «омерзительным» и «возмутительным». Трамп сказал, что Маск лишился рассудка.

Позднее Маск выразил сожаление по поводу своих высказываний о Трампе. Президент США назвал сожаления американского миллиардера очень милыми.

Между тем позднее сообщалось, что Маск назвал предложенный Трампом законопроект, касающийся расходов и налогов, политическим самоубийством.

Газета Wall Street Journal писала, что основатель и владелец космической компании Blue Origin Джефф Безос пытается извлечь выгоду из ссоры Трампа и Маска.

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