Сенатор Грэм: Трамп хочет ввести новые санкции против России

По словам Грэма, суть инициативы заключается в следующем: если страна покупает у России продукцию и не помогает Украине, то на ее товары, которые поставляются в США, будет накладываться 500-процентный тариф. Среди тех, кого могут затронуть эти ограничения, сенатор назвал Индию и Китай, так как они, по его словам, поддерживают Москву, покупая у нее углеводороды.