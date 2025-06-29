«Мир клоунов»: в Ирландии высмеяли посла Германии в России

Ирландский журналист Чей Боуз назвал позором тот факт, что отправленный Германией в Россию посол Александр Ламбсдорф оказался дипломатом, который не владеет русским языком.
«Германия отправляет посла в Москву, который не говорит по-русски», — написал Боуз в соцсети Х.
Он еще раз подчеркнул, обращаясь к подписчикам, что этот дипломат на самом деле не говорит ни слова по-русски.
«Добро пожаловать в мир клоунов», — высказался журналист.
Ранее сообщалось, что посла Германии Ламбсдорфа 27 июня вызвали в МИД РФ, чтобы объявить ему об ответных мерах из-за преследования немецкими властями российских журналистов. Однако дипломату пришлось покинуть российское внешнеполитическое ведомство буквально через несколько минут для поиска переводчика, так как он не мог ничего не понять. Через некоторое время Ламбсдорф вернулся и пробыл в российском МИД уже два часа.
Любопытно, что отец Александра Ламбсдорфа Хаген Граф Ламбсдорф во времена СССР работал начальником отдела культуры в посольстве в Москве, а в 1991 году стал первым послом ФРГ в Латвии.