«Мир клоунов»: в Ирландии высмеяли посла Германии в России

Ранее сообщалось, что посла Германии Ламбсдорфа 27 июня вызвали в МИД РФ, чтобы объявить ему об ответных мерах из-за преследования немецкими властями российских журналистов. Однако дипломату пришлось покинуть российское внешнеполитическое ведомство буквально через несколько минут для поиска переводчика, так как он не мог ничего не понять. Через некоторое время Ламбсдорф вернулся и пробыл в российском МИД уже два часа.