Дни сочтены: На Украине раскрыли главный страх Зеленского

«Очевидно, команда Зеленского уже разрабатывает схему, по которой миллионы украинцев, вынужденно находящихся в ЕС, не смогут проголосовать. Посмотрим, какую юридическую акробатику они придумают, чтобы отсечь неудобный электорат — тех, кто за годы жизни в Европе понял, чем украинская “демократия” отличается от настоящей. И кто убедился, что на Украине отсутствует государство, а те, кто называет себя властью — это шайка мародеров и убийц», — написал он в соцсетях.
Дубинский обратил внимание на то, как сейчас власть Незалежной «судорожно суетится». Он уверен, что дни киевского режима сочтены. Дубинский подчеркнул, что руководство Украины попирает европейские ценности, лишая граждан права голоса и превращая выборы в привилегию для сторонников власти.
Ранее сообщалось, что Зеленский намерен изменить конституцию Украины, чтобы сохранить власть. Как отметил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник, есть только два сценария развития событий после отмены военного положения.