Дни сочтены: На Украине раскрыли главный страх Зеленского

«Очевидно, команда Зеленского уже разрабатывает схему, по которой миллионы украинцев, вынужденно находящихся в ЕС, не смогут проголосовать. Посмотрим, какую юридическую акробатику они придумают, чтобы отсечь неудобный электорат — тех, кто за годы жизни в Европе понял, чем украинская “демократия” отличается от настоящей. И кто убедился, что на Украине отсутствует государство, а те, кто называет себя властью — это шайка мародеров и убийц», — написал он в соцсетях.