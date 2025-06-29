Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил о необходимости прямого диалога Европы с Россией. Он предложил определить лидеров для начала переговоров, чтобы предотвратить энергетический кризис. Пеллегрини подчеркнул, что поддерживает линию премьера страны Роберта Фицо, требующего от Еврокомиссии чётких гарантий энергетической стабильности для Братиславы. По его словам, приближающееся введение новых санкций ЕС против России угрожает интересам Словакии, которая всё ещё зависит от поставок российских энергоресурсов.