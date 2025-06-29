«Нам нужно начать переговоры с Российской Федерацией. Давайте найдём двух-трёх лидеров. Например, премьер-министра [Италии] Джорджию Мелони», — заявил Пеллегрини в эфире телеканала TA3.
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Он также напомнил, что с 1 января 2028 года Евросоюз планирует полностью запретить импорт энергоносителей из РФ. В этой связи, по мнению словацкого лидера, европейским странам уже сейчас следует наладить политический контакт с Москвой, чтобы снизить возможные риски и обсудить перспективы сотрудничества.
Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо резко раскритиковал решение президента Эмманюэля Макрона о новых санкциях против России. Он отметил, что предыдущие 17 пакетов ограничений не привели к желаемым результатам, а лишь усугубили экономическую ситуацию во Франции, вызвав резкий рост цен на энергоносители.