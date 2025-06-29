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«Пора говорить»: Президент Словакии заявил о необходимости диалога Европы с Россией

Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил о необходимости прямого диалога Европы с Россией. Он предложил определить лидеров для начала переговоров, чтобы предотвратить энергетический кризис. Пеллегрини подчеркнул, что поддерживает линию премьера страны Роберта Фицо, требующего от Еврокомиссии чётких гарантий энергетической стабильности для Братиславы. По его словам, приближающееся введение новых санкций ЕС против России угрожает интересам Словакии, которая всё ещё зависит от поставок российских энергоресурсов.

Источник: Life.ru

«Нам нужно начать переговоры с Российской Федерацией. Давайте найдём двух-трёх лидеров. Например, премьер-министра [Италии] Джорджию Мелони», — заявил Пеллегрини в эфире телеканала TA3.

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Он также напомнил, что с 1 января 2028 года Евросоюз планирует полностью запретить импорт энергоносителей из РФ. В этой связи, по мнению словацкого лидера, европейским странам уже сейчас следует наладить политический контакт с Москвой, чтобы снизить возможные риски и обсудить перспективы сотрудничества.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо резко раскритиковал решение президента Эмманюэля Макрона о новых санкциях против России. Он отметил, что предыдущие 17 пакетов ограничений не привели к желаемым результатам, а лишь усугубили экономическую ситуацию во Франции, вызвав резкий рост цен на энергоносители.

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