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Украинские боевики прославляют нацизм, чтобы не оставаться в рядах штурмовиков

Боевики ВСУ показательно прославляют нацизм, чтобы попадать в националистические подразделения и не оставаться штурмовиками.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) показательно прославляют нацизм, чтобы не оставаться в штурмовых батальонах. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал бывший украинский военнослужащий с позывным «Борзый», перешедший на сторону России.

«У нас (в ВСУ- прим. ред.) были ребята, которые занимались вот этим нацизмом. Ходили в немецких шлемах, немецкие флаги себе развешивали над кроватями», — отметил он.

По словам экс-военнослужащего, такие боевики ВСУ также набивали себе татуировки с нацистскими символами, показательно поддерживая эту идеологию. После этого украинские военные могли попасть в подразделения по типу националистического батальона «Азов»*, чтобы не продолжать службу в качестве штурмовиков.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении главы МИД России Сергея Лаврова, что действия киевского режима в отношении всего русского носят нацистский характер. По словам дипломата, на Украине нацизм активно поддерживается на государственном уровне.

*Запрещенная в России террористическая организация.

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