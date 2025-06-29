Украинские боевики прославляют нацизм, чтобы не оставаться в рядах штурмовиков

По словам экс-военнослужащего, такие боевики ВСУ также набивали себе татуировки с нацистскими символами, показательно поддерживая эту идеологию. После этого украинские военные могли попасть в подразделения по типу националистического батальона «Азов»*, чтобы не продолжать службу в качестве штурмовиков.