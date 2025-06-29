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Глава Госпогранкомитета раскрыл нюансы общения Беларуси с западными странами

Глава Госпогранкомитета Беларуси рассказал про общение с западными странами.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Государственного пограничного комитета Константин Молостов раскрыл телеканалу СТВ нюансы общения Беларуси с западными странами.

Так, по его словам, прежнего живого общения, встреч, как и рассмотрения перспектив и сотрудничества по пограничной линии нет.

— В основу сейчас положена переписка служебная, — констатировал глава ГПК, добавив: — Какие-то технические вопросы, вопросы разрешения каких-либо пограничных инцидентов решаются.

Также «Комсомолка» писала, что цена проката катамарана, лодки, катера и теплохода названа в Минске летом 2025.

А синоптик Дмитрий Рябов обещал долгожданное тепло до плюс 30 в Беларуси на неделю с 30 июня по 6 июля.