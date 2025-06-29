Глава Госпогранкомитета раскрыл нюансы общения Беларуси с западными странами

Председатель Государственного пограничного комитета Константин Молостов раскрыл телеканалу СТВ нюансы общения Беларуси с западными странами.
Так, по его словам, прежнего живого общения, встреч, как и рассмотрения перспектив и сотрудничества по пограничной линии нет.
— В основу сейчас положена переписка служебная, — констатировал глава ГПК, добавив: — Какие-то технические вопросы, вопросы разрешения каких-либо пограничных инцидентов решаются.
Также «Комсомолка» писала, что цена проката катамарана, лодки, катера и теплохода названа в Минске летом 2025.
А синоптик Дмитрий Рябов обещал долгожданное тепло до плюс 30 в Беларуси на неделю с 30 июня по 6 июля.