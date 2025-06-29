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Американский сенатор Грэм* пригрозил партнерам России 500-процентными пошлинами

Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) заявил, что США планируют установить пошлины в размере 500 процентов в отношении торговых партнеров России.

Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) заявил, что США планируют установить пошлины в размере 500 процентов в отношении торговых партнеров России.

Грэм* сказал, что речь идет о странах, покупающим товары из России и не оказывающим поддержку Украине, таким как Китай и Индия.

Линдси Грэм* сказал, что его законопроект до официального голосования уже поддержали 84 сенатора.

Читайте материал «Президент европейской страны заявил о необходимости диалога с Россией».

*внесен в России в список террористов и экстремистов.