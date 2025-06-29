Вдова Синдзо Абэ заявила, что поговорила по душам с Путиным благодаря мужу

Владимир Путин встретился с Акиэ Абэ 29 мая в Кремле. Во время встречи глава РФ сообщил, что Синдзо Абэ искренне стремился к полному восстановлению российско-японских отношений. Он также подчеркнул, что Россия благодарна за его позицию.