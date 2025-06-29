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Вдова Синдзо Абэ заявила, что поговорила по душам с Путиным благодаря мужу

Президент РФ встретился с Акиэ Абэ 29 мая в Кремле.

Источник: Аргументы и факты

Акиэ Абэ, вдова экс-премьера Японии Синдзо Абэ, призналась, что благодаря мужу получила возможность по душам пообщаться с российским лидером Владимиром Путиным и с президентом США Дональдом Трампом и его супругой, передает телеканал NHK.

Об этом Акиэ Абэ заявила на собрании в Токио, которое проходило в преддверии трехлетней годовщины со дня трагической гибели супруга.

На мероприятии присутствовали близкие Синдзо Абэ, действующий премьер-министр Сигэру Исиба, его предшественник на этом посту Фумио Кисида и другие депутаты от правящей Либерально-демократической партии.

Владимир Путин встретился с Акиэ Абэ 29 мая в Кремле. Во время встречи глава РФ сообщил, что Синдзо Абэ искренне стремился к полному восстановлению российско-японских отношений. Он также подчеркнул, что Россия благодарна за его позицию.

Напомним, Синдзо Абэ погиб при покушении в июле 2022 года. Японец Тэцуя Ямагами дважды выстрелил в него во время выступления в городе Нара.

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